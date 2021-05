O governador João Doria anunciou nesta sexta-feira a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo de combate à covid-19 por mais duas semanas, mas com a ampliação do horário do comércio para até 21h.

Além da extensão do horário de funcionamento, a taxa de ocupação também foi ampliada para 30% da capacidade.

A medida vale para restaurantes, salões de beleza, barbearias, academias, atividades cultuais e comércio em geral. Os parques estaduais e municipais têm horário restrito entre 6h e 18h.

O toque de recolher no estado também tem novo horário, entre 21h e 5h.

O governo continua solicitando às empresas que mantenham seus funcionários em teletrabalho e o escalonamento de horários de entrada e saída, em caso de trabalho presencial, para evitar aglomeração no transporte público.

NOVA FAIXA DE VACINAÇÃO

A partir da próxima sexta-feira (14), o estado de São Paulo passa a vacinar contra covid-19 as pessoas entre 50 e 54 anos com deficiência permanente e comorbidades.

Para se vacinar, essa faixa da população deverá apresentar relatório médico, exame ou receita com prescrição médica para comprovar o estado de saúde.

Pessoas cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que fazem acompanhamento na própria unidade médica não necessitam de comprovantes médicos.

Essas pessoas devem também fazer o pré-cadastro o site Vacinas Já

Ocupação de leitos de UTI

Levantamento apresentado pelo secretário de Saúde do Estado mostra que 78,3% dos leitos de UTI para covid-19 estão ocupados; na Grande São Paulo, a taxa de ocupação é de 76,3% dos leitos.

No total, o estado de São Paulo tem atualmente 10.060 pessoas com covid-19 internadas em UTI e 11.260 em enfermarias.