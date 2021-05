A situação de escassez de vacinas contra a covid-19 no Brasil pode se intensificar ainda mais nas próximas semanas. Isso porque o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou ontem que os ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), à China vão afetar o envio dos insumos necessários para fabricação do imunizante do país asiático para o Brasil.

Na quarta-feira, o chefe do Executivo insinuou que o novo coronavírus pode ter sido criado em laboratório e que a China estaria se beneficiando da crise sanitária global para crescer economicamente. “É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou em algum ser humano que ingeriu um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra?”, questionou o presidente.

Ontem, Dimas Covas criticou a declaração e afirmou que a matéria-prima para fabricação da CoronaVac chegará em menor quantidade e pode atrasar. “Todas as declarações neste sentido têm repercussão. Nós já tivemos um grande problema no começo do ano e estamos enfrentando de novo esse problema […] Pode faltar insumos? Pode faltar. E aí nós temos que debitar isso principalmente ao nosso governo federal que tem remado contra. Essa é a grande conclusão”, explicou.

Um novo lote com cerca de 6 mil litros de IFA (ingrediente farmacêutico ativo) estava previsto para chegar ao Brasil na próxima segunda-feira. No entanto, as autoridades chinesas adiaram a entrega para a próxima quinta-feira e em menor volume agora: apenas 2 mil litros de insumos estão previstos no carregamento.

De acordo com Dimas Covas, a entrega de unidades da CoronaVac ao Ministério da Saúde está garantida até a semana que vem, com um lote de 5 milhões de doses que começou a ser liberado ontem. Depois, a produção pode ser novamente paralisada.

O cenário também é preocupante porque o insumo utilizado para a fabricação da vacina de Oxford pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) também vem da China. Até o momento, não há previsão de atraso nas entregas.