A deputada federal Alê Silva (PSL-MG) foi detonada nas redes sociais após postar um vídeo onde faz uma dança coreografada com mais dois assessores no Salão Verde da Câmara dos Deputados, em Brasília.

O vídeo foi postado no TikTok no sábado com a legenda “depois de 12 horas de sessão no plenário, nós tá como?”

A primeira pessoa a chamar a atenção para o vídeo foi a também deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), que repostou o vídeo. “A deputada bolsonarista, Alê Silva, não tem mesmo o que fazer na Câmara? O Brasil com mais de 400 mil mortes e essa criatura usa as dependências da Câmara para fazer dancinha?”.

O Brasil com mais de 400 milmortes e essa criatura usa as dependências da Câmara p/ fazer dancinha?!! pic.twitter.com/DyHsARHMIG — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) May 4, 2021

A deputada Alê Silva disse em suas redes que tinha feito a dancinha para uma seguidora que sofre de depressão profunda e havia gravado para fazê-la feliz.

1 – Esclarecendo: o vídeo com uma dancinha minha foi feito para uma seguidora que sofre de depressão profunda, que está passando por um momento crítico. Gravei para fazê-la feliz, como de fato a fiz, por alguns instantes. Foi gravado após horas e horas de sessão, quando (…) — Alê Silva 🇧🇷 lockdown também mata! 🇧🇷 (@alesilva_38) May 5, 2021

Alguns internautas reproduziram o vídeo chamando-o de “dancinha da morte”.

Aqui meus olhos sangram assistindo a deputa da ale silva na dança dança cringe do tiktok faturando aprox 168mil/mes.



É sobre isso. — Brawly O'tChola (@1Lascado) May 4, 2021

Quando você pensa que o senado federal chegou ao final do poço, descobre que ainda tem muito mais buraco para se enfiar.

Essa CPI do COVIDÃO, protegendo os governadores e prefeitos que desviaram o dinheiro da pandemia é mais uma prova da corrupção generalizada. — Nelson Paffi (@nelsonpaffi) May 6, 2021

A deputada Ale Silva, fez a dancinha nas dependências do congresso. A dança em comemoração aos 411.000 mortos.Em decorrência do descaso do governo, que essa capivara míope defende. Também é assassina. #BolsonaroCriminoso #BananinhaTaComMedo — rubens santos (@rubenstca) May 5, 2021

Dancinha da morte dos 400 mil e num dia de uma grande tragédia na creche

Bolsonarismo é do demônio pic.twitter.com/I4JY8Rnm0N — Denise Paula (@DenisePaulaa) May 5, 2021

Deputada, também tenho depressão. Poderia gravar um vídeo com seus assessores, pagos com dinheiro público, dançando "Dani senta com carinho" para mim? Obrigado. 🙏 — Matheus Agostin (@matheusagostin) May 5, 2021

Deprimida fiquei eu ao ver uma deputada federal agindo assim. Que desgosto. — ⛪ Alle 🇻🇦 – Rezem o Rosário (@Kenosis_11_08) May 5, 2021

Um monstro que foi elegida pelo povo para defender um monstro e zomba do eleitor que os elegeram.

"A dancinha do Frankenstein." — José Orleans (@OrleansMacedo) May 6, 2021