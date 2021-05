Empresas britânicas do segmento varejista enviaram ontem carta aberta ao Congresso Nacional brasileiro com ameaças de parar de comprar produtos vendidos pelo país caso o projeto de lei 510/2021 seja aprovado. Se confirmada, a medida deve modificar regras de regularização fundiária em terras da União.

“A legislação tem sido fundamental para que nossas organizações tenham confiança de que nossos produtos, serviços, investimentos e relações comerciais no Brasil estão alinhados com os compromissos que assumimos como empresas ambientalmente e socialmente responsáveis”, declararam os representantes dos supermercados em documento.

Entre os 39 signatários da carta estão as gigantes Sainsbury’s, Aldi e Co-Op e a BRC (associação de varejistas do Reino Unido). No texto, os empresários disseram que essa é a segunda vez em um ano que entram em contato com o Brasil sobre a preocupação com a resolução – antes prevista na medida provisória 910. Ainda segundo o documento, mesmo após a Cúpula do Clima, organizada no mês passado pelo presidente americano Joe Biden, não foi possível observar o comprometimento do governo brasileiro com o meio ambiente, como foi prometido no discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“É extremamente preocupante ver que a mesma medida a que respondemos no ano passado está sendo colocada para avançar novamente como a proposta legislativa com ameaças potencialmente ainda maiores para a Amazônia do que antes.”

“Consideramos a Amazônia como uma parte vital do sistema terrestre que é essencial para a segurança do nosso planeta, além de ser uma parte crucial de um futuro próspero aos brasileiros”

Redes de supermercados em carta

Por fim, o grupo disse que a porta para negociações com o Brasil continua aberta, mas “se esta ou outras medidas que prejudicam essas proteções se tornem lei, nós não teremos escolhas a não ser reconsiderar nosso apoio e uso das commodities brasileiras”. Entre os produtos mais comprados pelos britânicos do Brasil em 2019 estão: soja, carne de frango, celulose, café e carne bovina.

O que é o PL 510/2021

De acordo com pesquisadores da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), além de anistiar ocupações ilegais feitas até 2014, o projeto pode abrir caminho para a grilagem, prática que o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial) considera ser responsável por 60% do desmatamento da Amazônia.

*Supervisão de André Vieira