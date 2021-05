Dando continuidade ao processo de ampliação dos públicos-alvo da campanha de vacinação contra a covid-19, o governo de São Paulo anunciou ontem a inclusão de mais três grupos.

A partir da semana que vem, começarão a receber as doses gestantes e puérperas (após 45 dias do parto) – desde que sejam adultas e tenham algum fator de risco – e também pessoas com deficiência permanente ou com comorbidades que tenham entre 55 e 59 anos (veja ao lado).

Essas três novas classes, que reúnem pouco mais de um milhão de paulistas, se somam aos outros grupos que também começarão a ser vacinados em maio e que incluem pessoas com síndrome de Down, pacientes em tratamento de hemodiálise, transplantados e também funcionários do transporte público.

Para as gestantes e puérperas, a recomendação é para que procurem antes o seu médico para saber se aplicação da dose contra a covid-19 é indicada. Já os deficientes permanentes devem apresentar o comprovante de recebimento do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Para as pessoas com comorbidades – como doenças cardíacas, obesidade mórbida, hipertensão ou câncer – o pedido é para que levem exames, receitas ou laudos que atestem a condição.

Entre os mortos pela covid-19 em São Paulo que tinham alguma comorbidade, as cardiopatias (44,7%) são as mais comuns entre as vítimas, seguida pela diabetes (32,3%) e a obesidade (8,8%).

“Estamos caminhando, gostaríamos de ter mais celeridade nesse processo, mas precisamos de mais vacinas”, disse a coordenadora do PEI (Programa Estadual de Imunização), Regiane de Paula.

Até aqui, 4,5 milhões de pessoas no estado de São Paulo já tomaram as duas doses da vacina, o que dá quase 10% da população.

A ampliação do público-alvo da campanha ocorre no momento em que diversas cidades do país, incluindo algumas de São Paulo, reportam a falta de vacinas para a aplicação da segunda dose, sobretudo da CoronaVac.

A produção pelo Instituto Butantan atrasou por conta da demora no recebimento de insumos da China. As entregas em grandes volumes serão retomadas a partir de hoje, com a disponibilização de mais um milhão de doses.

Imunização ampliada

Novos grupos que serão vacinados no estado de São Paulo a partir da semana que vem

Grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos

11 de maio

100 mil

Pessoas com deficiência

permanente entre 55 a 59 anos

11 de maio

30 mil

Pessoas com comorbidades entre 55 a 59 anos

12 de maio

1 milhão

Gestantes e puérperas

Comprovar estado gestacional (carteira de acompanhamento e/ou pré-natal ou laudo médico) e, no caso das puérperas, apresentar declaração do nascimento da criança

Apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica

Pessoas com comorbidades

Apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica

Cadastros já existentes nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) poderão ser utilizados

Pessoas com deficiência permanente

Apresentar comprovante do recebimento do BPC (Benefício

de Prestação Continuada) da assistência social

Relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde

• Doenças cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e pericardiopatias

• Doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas

no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer).

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida

• Cirrose hepática