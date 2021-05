Pela segunda vez neste ano, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) elevou a taxa Selic, básica de juros no Brasil. Em reunião ontem, o órgão decidiu por unanimidade uma alta de 0,75 ponto percentual no índice, que passou de 2,75% ao ano para 3,5% ao ano.

A variação está ligada às preocupações do Banco Central com o avanço da inflação no. Em março, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) fechou com elevação de 6,10% no acumulado de 12 meses, afetado principalmente pelos preços de combustíveis e alimentos.

Em comunicado oficial, o Copom descreveu o cenário para o aumento citando, no cenário externo, estímulos fiscais de países desenvolvidos no enfrentamento da pandemia de covid-19.

Já em relação à economia brasileira, o comitê aponta uma “evolução mais positiva do que o esperado, apesar da intensidade da segunda onda da pandemia estar maior do que o antecipado”. Ainda assim, o texto alerta para um sentimento de incerteza quanto ao ritmo de crescimento da economia.

Para a próxima reunião, em 45 dias, o Copom afirmou que prevê um novo aumento similar ao de ontem, o que elevaria a Selic para 4,25% ao ano.

E o que muda?

A Selic é a referência para definir todas as taxas de juros do país. Quando ela tem uma alta, como a de ontem, afeta os empréstimos, que ficarão menos atrativos, e os investimentos de renda fixa, que passam a uma remuneração melhor.

Mas isso não significa um retorno real, já que é preciso sempre levar em conta o ritmo da inflação. Se esta estiver acima da Selic, ainda há perda no dinheiro guardado em produtos como poupança e títulos públicos.

Até o fim do ano, o cenário pode se reverter. Segundo o Boletim Focus, o Banco Central prevê que a taxa Selic chegue no fim de 2021 a 5,5% ao ano. Já a estimativa para o IPCA, considerado a inflação oficial do país, é que feche o ano em 5,04%.