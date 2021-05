Um ataque a uma escola na última terça-feira deixou todo país horrorizado. Um jovem sem antecedentes criminais invadiu uma escola infantil e matou uma professora, uma agente educacional e três crianças a golpes de facão, no município de Saudades, em Santa Catarina.

No momento do ataque, a professora Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, foi gravemente ferida, mas mesmo assim teve forças para correr pela escola e avisar outras professoras para que trancassem suas salas com as crianças.

A agente educacional Mirla Renner, de 20 anos, que estava na primeira sala, também morreu tentando proteger as crianças.

O delegado responsável pelo caso, Jerônimo Marçal, fez uma postagem no Instagran homenageando as vítimas e chamando as professoras de “heroínas” por terem evitado que mais mortes ocorressem.

“Mulheres e profissionais da educação, vocês têm meu máximo respeito e admiração”, disse.