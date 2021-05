Filhos que estão correndo para comprar o presente do Dia das Mães devem ficar muito atentos para não perderem dinheiro.

Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor do PROCON-SP encontrou variações de até 55,69% nos preços de perfumes femininos, um dos itens mais procurados nesta época do ano.

A pesquisa coletou dados de 45 itens de várias marcas vendidos em diferentes sites, como Beleza na Web, Lojas Renner, Época Cosméticos, Sephora e The Beauty Box.

A maior diferença encontrada foi o perfume Royal Marina Diamond, EDP, de 50ml, da marca Marina de Bourbon, vendido em uma loja a R$ 407,90 e em outra a R$ 262,00, uma diferença de R$ 145,90.

Segundo o Procon-SP, o site que apresentou maior quantidade de perfumes com menos preço foi o Beleza na Web.

O site Sephora também apresentou maior quantidade de preços menores ou iguais a de outros sites, de acordo com a pesquisa.

Para checar o levantamento completo, clique aqui.

Troca/Cancelamento

O Procon alerta o consumidor que compra pela internet que é um direito do consumidor o arrependimento no prazo de sete dias da compra ou do recebimento do produto, sem cobrança de qualquer taxa.

O cancelamento deve ser feito por escrito, para segurança do comprador

Exija a nota fiscal da compra de qualquer produto pela Internet. Ela é importante para qualquer tipo de reclamação, devolução ou troca.