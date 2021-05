A Polícia Civil flagrou na madrugada desta quinta-feira (dia 6) 65 pessoas aglomeradas em um estabelecimento comercial localizado no bairro Artur Alvim, na Zona Leste de São Paulo. O responsável pelo local foi autuado por infringir medida sanitária preventiva.

A ação foi deflagrada pelo Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos) em apoio ao Comitê de Blitz, criado pelo Governo de São Paulo para reforçar a fiscalização do cumprimento das medidas restritivas.

Com apoio da Vigilância Sanitária e do Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor), os militares se dirigiram ao local e se depararam com o grupo de pessoas aglomeradas. Ao todo, 36 pessoas não usavam máscaras.

Duas maletas controladoras, um microfone, três máquinas de cartão e dois notebooks foram recolhidos.

O dono do estabelecimento foi identificado e conduzido à sede da 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Fazenda, onde foi registrado um termo circunstanciado de infração de medida sanitária. Os demais frequentadores foram dispensados pela vigilância sanitária.