A Polícia Civil de Santa Catarina continua as investigações sobre o ataque a uma creche no município de Saudades que deixou cinco pessoas mortas, sendo três crianças e duas funcionárias, na terça-feira. Uma das frentes das apurações quer verificar se Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, planejou o crime pela internet. Os investigadores já estão com acesso às redes sociais, e-mails e contatos frequentes do suspeito.

Ontem, o Ministério Público do estado pediu a prisão preventiva de Fabiano e a quebra de sigilo dos dados dos dispositivos apreendidos em sua residência. A análise do computador e outros eletrônicos também pode esclarecer quais foram as motivações do crime. Ele ainda não prestou depoimento porque segue hospitalizado em estado grave. Após matar as cinco vítimas, o suspeito desferiu golpes contra o próprio corpo.

Além disso, o promotor Douglas Delazari também solicitou que a conversão para prisão em flagrante seja feita o quanto antes. “Os crimes causaram extremo abalo à ordem pública, consideradas a torpeza, covardia e crueldade com que foram praticados, cenas nunca vistas antes nesta comarca, denotando uma gravidade em concreto inquestionável. A reprovabilidade das infrações penais e a periculosidade do autor são extremamente acentuadas, sob qualquer perspectiva, seja pelo modus operandi, seja pela multiplicidade de golpes, seja pela qualidade das vítimas”, afirmou ontem o promotor.

Testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. Além disso, são aguardados os laudos periciais do IGP-SC (Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina).

Despedida

A professora Keli Aniecevski, 30 anos, a agente educacional Mirla Renner, 20 anos, e três bebês com menos de dois anos de idade foram as vítimas do brutal ataque na terça-feira.

Deste então, a comoção tomou conta da cidade, que está de luto e tem cerca de 10 mil habitantes apenas.

Diante deste cenário que chocou o pequeno município, mais de 1.000 pessoas acompanharam o velório coletivo dos cinco mortos, realizado no Parque de Exposições Theobaldo Hermes entre a madrugada e a manhã de ontem, e o enterro no cemitério municipal, que ocorreu à tarde.

A governadora interina de Santa Catarina, Daniela Reinehr (sem partido), decretou luto oficial de três dias. O prefeito de Saudades, Maciel Schneider (PSL), anunciou que todas as aulas no município foram canceladas nesta semana. “É um momento muito triste na nossa pequena cidade. Colocamos todas nossas equipes para dar esse apoio, decretamos luto oficial, cancelamos todas as aulas essa semana. Colocamos nossas equipes de saúde e psicólogo para acompanhar as famílias”, disse.

‘Era quieto e sofria bullying’

Delegado responsável pelo caso, Jerônimo Marçal afirmou que Fabiano Kipper Mai era uma pessoa quieta e que sofria bullyng na escola. Por isso, deixou de frequentá-la nos últimos dias. A declaração de Marçal foi dada baseada em depoimento de familiares do menino. “Um rapaz problemático. Quem relatou isso foram pessoas próximas a ele. Ele vinha enfrentando bullying na escola, vinha maltratando alguns animais. Muito introspectivo, quietão, na dele. Aquele perfil de jovem que se tranca no quarto e ninguém sabe o que está fazendo no computador. Gostava de jogos online, alguns jogos com violência”, disse o delegado.