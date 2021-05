Nesta quinta-feira, dia em que o estado inicia a vacinação do grupo formado por idosos de 60 e 62 anos, a prefeitura de São Paulo anunciou a abertura de mais sete postos de vacinação drive-thru na Capital.

Com os novos postos, a cidade de São Paulo já conta com 27 locais onde as pessoas podem ser vacinadas contra covid-19 sem saírem de seus carros.

De acordo com a prefeitura, os postos drive-thru farão imunização apenas com a vacina da AstraZeneca.

Já as 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) aplicarão as vacinas da Pfizer, AstraZeneca e segunda dose da CoronaVac.

Pré-Cadastro

A Secretaria Municipal da Saúde solicita a todos que façam o pré-cadastro antes de se dirigirem aos postos de vacinação para evitar aglomeração e agilizar o atendimento.

O pré-cadastro pode ser feito Aqui.

Veja a relação completa dos drive-thrus da cidade, que funcionam das 8h às 17h

1) ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4, Itaquera – CEP: 08295-005

2) IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente – CEP: 03140-020

3) AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589, Portão 9, entrada KRF, Interlagos – CEP: 04815-160

4) CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781, parte superior do Clube, Pinheiros – CEP: 01455-110

5) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2), Barra Funda – CEP: 01156-000

6) ESTÁDIO DO MORUMBI

Av. Giovanni Gronchi, 1.920, Portão 15, Morumbi – CEP: 05724-002

7) COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413 – CEP: 04005-040

8) PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, Portão 3, Alto de Pinheiros – CEP 05461-010

9) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261, Jardim Luzitania – CEP: 04032-000

10) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva – CEP: 03930-110

11) CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38, Santana – CEP: 02012-021

12) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1.400, Jardim América – CEP: 01428-900

13) SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Reg. Feijó, 1.739, Tatuapé – CEP: 03342-900

14) HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361, Ipiranga – CEP: 04263-200

15) SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255, Estacionamento Subsolo, portão5, Interlagos – CEP: 04661-200

16) SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima – CEP: 04902-005

17) SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3.012, Itaim Paulista – CEP: 08160-495

18) MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N, Estacionamento G 2 Mais Shopping, Santo Amaro – CEP: 04753-060

19) SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451, Penha – CEP: 03622-000

20) SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel – CEP: 05777-001

21) NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S. A

Av. Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro, 04605-000

22) MEGA VILA MARIA

Rua Gastão Madeira, 226, Vila Maria Alta – 02131-080

23) SHOPPING RAPOSO TAVARES

Rodovia Raposo Tavares, km 14,5- 05576-100

24) IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR

Av. Prefeito Passos, 10 -01516-000

25) ATACADISTA ASSAI

Av. São Miguel, 6838 – 08070-002

26) SHOPPING JARDIM SUL

R. Itacaiúna, 61 – Vila Andrade -05716-070

27) SHOPPING PENHA

Rua Dr. Joao Ribeiro, 304 -03634-900