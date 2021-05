O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), está com um discreto sangramento no estômago, de acordo com o último boletim médico, divulgado nesta quinta-feira (dia 6).

Ontem, Covas foi submetido a novo exame de endoscopia digestiva alta, que identificou o problema. Tratamento local com radioterapia foi iniciado para controlar o sangramento.

Veja a íntegra do boletim médico:

“O Prefeito Bruno Covas segue internado em tratamento médico. Na quarta-feira, dia 05, ele foi submetido a novo exame de endoscopia digestiva alta que evidenciou discreto sangramento residual no estômago. Desta forma, foi iniciado tratamento local com radioterapia para controle deste sangramento. O prefeito está recebendo todo suporte clínico necessário e seu quadro clínico é estável.

No momento, não há previsão de alta hospitalar. Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, Dr. Artur Katz, Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer, Prof. Dr. Raul Cutait e pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.”

Internação

Bruno Covas foi internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, no último domingo (dia 2) para fazer exames de rotina de sangue, de imagem e endoscópios, que acabaram demonstrando um sangramento no local do tumor inicial. Os médicos decidiram então intubá-lo. Ele foi extubado no mesmo dia, na segunda-feira 9dia 3), à noite.

Ainda no domingo, Covas comunicou que encaminhou à Câmara Municipal seu pedido de afastamento da Prefeitura pelo período de 30 dias para dar prosseguimento ao seu tratamento. O cargo passou a ser assumido pelo vice-prefeito, Ricardo Nunes.