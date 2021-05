O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), decidiu atacar para todos os lados no evento de abertura da Semana das Comunicações, no Palácio do Planalto. Entre outras falas polêmicas, ameaçou editar um decreto contra medidas de restrição impostas por governadores e prefeitos como estratégia para conter o avanço do novo coronavírus no Brasil.

A declaração foi baseada nas manifestações a favor do governo federal no dia 1º de maio. “Nas ruas, já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido, não vai ser contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido. O que constaria no corpo? Constaria os incisos do artigo 5 (da Constituição). Queremos a liberdade de cultos, de poder trabalhar e queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso e se eu baixar o decreto, ele será cumprido”, afirmou o presidente.

Ao citar que a possível medida não será contestada por nenhum tribunal, Bolsonaro mandou uma mensagem direta ao STF (Supremo Tribunal Federal) e outras instâncias da Justiça.

Além disso, Bolsonaro também atacou a China, principal parceiro do país na importação de insumos para a fabricação local de vacinas contra a covid-19. Mesmo sem citar o país asiático, o chefe do Executivo contestou o surgimento do novo coronavírus e insinuou até uma “guerra biológica”.

“É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou se nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí, os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. O que está acontecendo com o mundo todo, com sua gente e com o nosso Brasil?”, questionou o presidente.

E em meio à pressão que vem sofrendo pela CPI da Covid-19, principalmente em relação ao uso da cloroquina no tratamento da doença, Bolsonaro voltou a defender o chamado “tratamento precoce” contra o novo coronavírus. O medicamento é comprovadamente ineficaz no combate à covid-19.

“Canalha é aquele que é contra o tratamento precoce e não apresenta alternativa. Esse é um canalha. O que eu tomei [para tratar a doença] todo mundo sabe. Ouso dizer que milhões de pessoas fizeram esse tratamento. Por que ser contra?”, disse Bolsonaro.

Enquanto isso, o Brasil chegou ontem ao número de 414.399 vidas perdidas para a covid-19. São mais de 14 milhões de casos confirmados.