Uma única aposta feita na cidade de Campinas abocanhou nesta quarta-feira um prêmio de R$ 1.328.248,76 da Lotofácil, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Mas ela não foi a única premiada na edição desta quarta da loteria. Duzentos e setenta e sete apostadores acertaram 14 pontos e cada um ganhou R$ 1.436,32.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 11.408 pessoas que acertaram apenas 13 números,

Veja os números sorteados nesta quarta-feira.

Para o sorteio desta quinta-feira, a loteria retoma seu prêmio básico estimado em R$ 1,5 milhão.

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Quina volta a acumular

A Quina voltou a acumular no sorteio desta quarta-feira e está com um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão nesta quinta para o apostador que acertar as cinco dezenas mágicas.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal no sorteio de ontem, 46 apostas fizeram a quadra e cada uma ganhou R$ 9.398,62.

Outros 3.669 apostadores acertaram o terno e re receberam prêmios individuais de R$ 177,19.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram 25, 31, 34, 39, 65.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Dupla Sena sorteia R$ 1,1 milhão

A Dupla Sena vai pagar nesta quinta-feira um prêmio de R$ 1,1 milhão para quem acertar as seis dezenas sorteadas para o primeiro ou segundo sorteio.

No sorteio de terça-feira, o prêmio principal acumulou nos dois sorteios, mas seis apostadores acertaram a quina no primeiro sorteio e ganharam R$ 9.160,97. No segundo sorteio foram 17 apostas que acertaram cinco dezenas da loteria e cada uma delas levou para casa um prêmio de R$ 2.909,95

Os números sorteados no primeiro sorteio foram 02, 13, 34, 36, 40, 44.

Os números sorteados para o segundo sorteio foram: 12, 17, 19, 20, 26, 36.

Como funcionam os sorteios da Caixa?

Os sorteios acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições em decorrência à covid-19.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, exceto em feriados.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. O procedimento vale para todas as loterias da Caixa Econômica Federal.