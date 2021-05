A Polícia Militar libertou uma vítima de sequestro relâmpago e recuperou um carro roubado na manhã da última terça-feira (dia 4), na Zona Norte da cidade de São Paulo. Três homens envolvidos diretamente em crimes, duas adolescentes encontradas com celulares roubados e um homem procurado pela Justiça foram detidos.

Uma equipe do 5º Batalhão estava em patrulhamento quando foi acionada para atender a ocorrência. Segundo as primeiras informações, a vítima teria sido levada por bandidos a bordo de seu próprio carro, um Toyota Etios.

Os militares intensificaram o policiamento na área e avistaram o Etios. Ao perceber a aproximação, o condutor fugiu.

A perseguição teve início e, na rua Tito Flávio, motorista e passageiro abandonaram o automóvel e correram a pé, sendo alcançados logo à frente. A vítima foi encontrara dentro do carro e liberada.

Os suspeitos relataram que seus comparsas já estavam em posse dos cartões bancários e dados da vítima para realizar transferências via PIX e tentar passar os cartões, enquanto outros criminosos estariam na comunidade Zaki Narchi.

A dupla ainda esclareceu que estava em posse da vítima, pois, seguindo ordens do líder do grupo, verificaram que na conta corrente dela havia valor alto disponível e iriam permanecer com ela em cárcere a fim de pedir uma quantia maior para liberá-la.

Durante a ação, um celular fruto de furto foi encontrado com um dos suspeitos. Outra equipe foi até a comunidade indicada pelos detidos e localizaram o carro envolvido na ação – um Hyundai HB20.

O motorista novamente tentou fugir, mas foi alcançado na Avenida Inajar de Souza. Dentro do carro – alugado – estava a bordo o condutor acompanhado de duas adolescentes.

O condutor admitiu aos policiais que costumava alugar carros para praticar roubos. Quanto ao sequestro, esclareceu não ter participado da abordagem à vítima, mas auxiliado seus comparsas a esconder o veículo.

Ele ainda explicou que estava acompanhado das adolescentes para simular que era motorista de aplicativo. O suspeito apontou o local onde estavam seus comparsas, um barraco em uma área de invasão. Lá também poderiam ser encontrados os pertences que haviam acabado de ser tirados da vítima.

Dois celulares roubados encontrados com as jovens também foram recolhidos. Na moradia indicada, foram encontrados mais um suspeito, além de um notebook, a bolsa da vítima, um celular e quatro relógios, dos quais ninguém soube explicar a procedência. A vítima, que foi abordada na rua Arruma Ferreira, na Vila Guilherme, reconheceu ao menos dois dos autores.

O terceiro suspeito detido será investigado, já que a princípio não teve envolvimento comprovado na ação. Já o quarto preso, encontrado no barrado, foi reconhecido por outra vítima identificada em uma ocorrência semelhante e preso em flagrante.

As adolescentes foram autuadas e responderão por ato infracional de receptação. Além disso, durante diligências na comunidade, as equipes se depararam com um rapaz que, apesar de não ter envolvimento no sequestro, constava como procurado da Justiça e foi capturado.

Os veículos foram apreendidos, os aparelhos celulares recolhidos para análise e os demais objetos recuperados foram devolvidos aos respectivos proprietários. A ocorrência foi registrada no plantão da 4ª Delegacia Seccional.