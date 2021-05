Pesquisa divulgada na segunda (3) pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) mostra a dimensão da covid-19 na população do Brasil. Segundo o levantamento, três em cada quatro pessoas no país perderam alguém para o novo coronavírus. Ou seja, 75% dos brasileiros tinham um conhecido que, infelizmente, não resistiu à doença.

Entre os que responderam sim para a pergunta “você conhece alguém que tenha falecido por conta da covid-19?”, 53% se despediram de um amigo, 25% de um parente que não morava na mesma casa, 15% de colegas de trabalho e 2% de familiares que viviam no mesmo lar. Entre todos os entrevistados, 25% não conhecem ninguém que morreu por causa do novo coronavírus.

O levantamento realizado em parceria com o Instituto FSB Pesquisa entrevistou 2.010 pessoas com idade a partir de 16 anos nos 26 estados e no Distrito Federal. A pesquisa coloca em números aquele sentimento que se intensifica no Brasil: mesmo sem poder ser visto, o novo coronavírus está cada vez mais próximo, inclusive daqueles que amamos.

Com 983 novas mortes registradas ontem, o país alcançou a marca de 408.622 mil vidas perdidas para o vírus. Além disso, foram 24.619 novas infecções em 24 horas. Até o momento, são 14.779.529 casos confirmados no Brasil.

Com a pandemia ainda fora de controle, o levantamento da CNI também mostra a percepção dos brasileiros em relação ao atual momento do país. Para 89%, a situação é muito grave ou grave. Apenas 1% dos entrevistados respondeu que o quadro não é crítico.

E neste cenário, em que cada vez mais conhecidos morrem da doença e a maioria da população está preocupada com o contágio, o temor de se contaminar é alto. Os dados mostram que 87% dos brasileiros têm algum nível de medo do vírus, entre muito grande e pequeno. Apenas 12% disseram não temer a covid-19.

Por ser realizada pela CNI, principal entidade do setor de indústrias do país, a pesquisa também teve um recorte econômico, principalmente na análise divulgada.

Segundo o presidente da instituição, Robson Braga Andrade, somente a imunização em boa parte da população pode melhorar o panorama do Brasil em relação à crise sanitária. “Enquanto não houver uma vacinação em massa, a pandemia será motivo de grande preocupação para a população e continuará afetando o funcionamento das empresas, dificultando a esperada retomada da economia”, disse.