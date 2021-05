O ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta compareceu ontem ao Senado para prestar o primeiro depoimento da CPI da Covid-19, que investiga as ações do governo federal durante a pandemia do novo coronavírus. Em pouco mais de oito horas respondendo perguntas dos senadores, Mandetta teve como principal alvo o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), com acusações graves envolvendo cloroquina, previsão de óbitos e negacionismo. As respostas poderão ser usadas pelo relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL).

Mandetta afirmou que Bolsonaro tentou solicitar à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a alteração da bula da cloroquina para que o medicamento fosse indicado no tratamento de covid-19, mesmo sem eficácia comprovada. Segundo o ex-ministro, o diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, negou o pedido (veja as principais falas ao lado).

O ex-ministro foi empossado como titular da Saúde assim que Jair Bolsonaro assumiu a Presidência, em janeiro de 2019. Ele foi demitido em 16 de abril de 2020, pouco mais de um mês depois que as contaminações começaram no Brasil.

Mandetta confirmou as divergências com Jair Bolsonaro que levaram a sua demissão. Inclusive, ressaltou por diversos momentos que a sua gestão à frente da pasta era pautada pela ciência, o que não foi seguido por Bolsonaro, incluindo temas como isolamento social e medicamentos.

Antes de ser retirado do ministério, Mandetta apresentou ao presidente uma projeção de que 180 mil vidas poderiam ser perdidas para a covid-19 no Brasil até o fim de 2020 caso o governo federal não tomasse medidas mais efetivas contra o vírus. De acordo com o ex-ministro, Bolsonaro ignorou o estudo porque tinha um “assessoramento paralelo”, inclusive na questão da cloroquina. O Brasil terminou o ano passado com 194 mil óbitos. Agora, já são mais de 411 mil vítimas.

Uma das últimas tentativas de alertar Bolsonaro sobre a gravidade da pandemia foi em forma de carta. Nela, Mandetta afirmou que o posicionamento da Presidência deveria seguir as recomendações do Ministério da Saúde. Caso contrário, poderia “gerar colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população”.

Teich e Pazuello

Nelson Teich, que substituiu Mandetta na pasta, será ouvido pela CPI hoje. O depoimento do também ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi remarcado para 19 de maio. Ele alegou que está com suspeita de covid-19 e, por isso, não poderá comparecer hoje.

“Eu acho que, naquele momento, o presidente entendeu que aquelas outras previsões poderiam ser mais apropriadas do que os 180 mil mortos”

sobre ignorar alerta para 180 mil óbitos da doença ainda em 2020

“Recomendamos, expressamente, que a Presidência da República reveja o posicionamento adotado, acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de saúde no Brasil”

Mandetta, em carta de 28 de março de 2020, para o presidente Bolsonaro