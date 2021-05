O estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (5) a extensão do programa de vacinação contra covid-19 para grávidas e puérperas acima de 18 anos, pessoas com deficiências permanentes e com comorbidades, ambas na faixa de 55 a 59 anos.

Os três grupos, juntos, representam mais de 1 milhão de pessoas a serem vacinadas.

Grávidas, puérperas e pessoas com deficiência começam a serem imunizadas a partir do dia 11 de maio. O grupo de pessoas com comorbidades começam no dia 12.

Todos os grupos deverão apresentar documentação que comprove a condição de risco.

A partir desta quinta-feira, a campanha de vacinação contra covid-19 inicia imunização na faixa de 60 a 62 anos e a partir do dia 10 (segunda-feira) serão vacinados os grupos com Síndrome de Down (18 a 59 anos), pacientes renais em diálise (18 a 59 anos) e transplantados e imunossuprimidos (18 a 59 anos).

Metroviários, Ferroviários e motoristas de ônibus

Começam a receber a vacina contra covid-19 no dia 11 também os metroviários e ferroviários do estado de São Paulo, seguindo acordo feito entre os sindicatos e o governo do estado de São Paulo.

No dia 18, motoristas e cobradores de ônobus de São Paulo também serão imunizados.

Cartão Superessencial

O governo de São Paulo anunciou também nesta quarta-feiram a distribuição de 50 mil cartões magnéticos de compras com crédito de R$ 100 para pessoas em estado de vulnerabilidade em todo o Estado.

A distribuição será feita pelo Fundo Social de Solidariedade.

Vacina em SP

De acordo com o site Vacinômetro do governo estadual, São Paulo vacinou até esta quarta-feira 12.499.262 pessoas, sendo 7.897.966 com a primeira dose e 4.601.296 com as duas doses.

Veja onde é possível se vacinar na cidade de São Paulo:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

De segunda a sexta, das 7h às 19h.

Os endereços das unidades básicas de saúde podem ser acessados por esta lista ou pela ferramenta Busca Saúde.

AMAS/UBS Integradas

De segunda a sábado, inclusive feriados, das 7h às 19h.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Centros de Saúde – CS

1. CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

2. CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

3. CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Postos volantes e UBS com sistema drive-thru

Das 8h às 17h.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Postos drive-thru

Das 8h às 17h

Atenção: apenas para aplicação de primeira dose no grupo de pessoas com 64 anos ou mais e de grupos elegíveis

ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4 – Itaquera

IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535 – Vila Prudente

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589, portão 9, entrada KRF – Interlagos

CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781 (parte superior do Clube) – Pinheiros

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2) – Barra Funda

ESTÁDIO DO MORUMBI (atividade suspensa nesta sexta-feira devido a jogo do Campeonato Paulista)

Av. Giovanni Gronchi, 1.920 – Portão 15 – Morumbi

COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025 – Portão 3 – Alto de Pinheiros

CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

SHOPPING ARICANDUVA

Av. Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4 – Aricanduva

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38 – Santana

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400 – Jardim América

SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé

HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361 – Ipiranga

SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos

SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Av. Guarapiranga, 1.695 – Parque Alves de Lima

SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Av. Marechal Tito, 3.012 – Itaim Paulista

MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N , Estacionamento G 2 Mais Shopping – Santo Amaro

SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451 – Penha

SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel