Conheci o Bruno não faz muito tempo e já gostei de cara. Foi em um jantar, onde ele me perguntou se eu seria candidato a prefeito. Foi pouco antes dele ficar doente. Pouco tempo depois, pelo destino, fiquei no quarto em frente ao dele, já enfrentando o câncer com uma coragem que eu vi poucas vezes na vida. Isso me deu forças para no dia seguinte colocar cinco stents no meu cansado coração. Foi aí que a admiração pelo ser humano passou para referência. Tempo depois, fui oficialmente convidado para ser seu vice na última campanha. Aceitei. Durante um tempo, estivemos juntos na corrida, que ele venceu legitimando sua boa administração. Desisti de ser seu vice, não por ele, mas por gente que nunca gostou de mim no seu entorno. Sabia que mesmo sem minha ajuda ele tinha grande chance. No seu primeiro voo solo como prefeito, não tomou boas decisões, mas iria corrigir isso se o câncer não voltasse. Disse a ele, também no Sírio-Libanês, quando tive infarto, que se fizesse uma boa administração, seria um candidato natural do PSDB à Presidência. Ele apenas sorriu, pois sempre foi ético e respeitador da palavra, como seu avô. Infelizmente, a doença voltou. Quando foi informado disso pelos médicos, Bruno reagiu com a coragem dos bravos e perguntou qual era o próximo passo do tratamento. Não reclamou, não chorou, só expôs o sentimento digno dos espíritos evoluídos. Isso é o Bruno, um forte, um bravo, um exemplo para cada um de nós.