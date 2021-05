Quem acredita na sorte tem hoje uma excelente oportunidade de testá-la no sorteio da Mega-Sena milionária que está com um prêmio acumulado de R$ 38 milhões.

Nesta semana, excepcionalmente, haverá sorteios da Mega-Sena também na quinta-feira e no sábado.

Para concorrer a essa bolada, é preciso fazer sua aposta até 19h, em qualquer casa lotérica ou pelo canal Apostas Online, da Caixa Econômica Federal. O volante simples custa R$ 4,50, mas pelo canal eletrônico a aposta mínima é e R$ 30.

O sorteio é realizado sempre a partir das 20h, no espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Último sorteio

O último sorteio da Mega foi realizado no sábado passado e não teve ganhadores no prêmio principal.

Sessenta e três apostadores, porém, chegaram muito perto de abocanhar essa bolada de dinheiro. Eles acertaram 5 dos 6 números, e ganharam, cada um, R$ 40.222,88.

A Mega- Sena pagou ainda R$ 795,44 para cada um dos 4.551 apostadores que acertaram apenas quatro números no sorteio de sábado.