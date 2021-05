Proprietários de veículos com placa de São Paulo final 2 têm até o final do mês de maio para efetuarem o pagamento do licenciamento anual obrigatório.

O prazo vale para quem optou por não antecipar o pagamento do imposto no início do ano.

Para quitar o imposto, é preciso ter pago o IPVA e não possuir nenhuma pendência com multas.

O pagamento é feito em qualquer agência bancária com o número do RENAVAM do veículo. É possível pagar diretamente nos caixas de autoatendimento ou pelo internet banking.

O valor do licenciamento tem duas faixas diferentes para carros usados e novos. Os usados pagam R$ 98,91 e os zero km pagam R$ 131,80.

Diferentemente dos outros anos, o documento de comprovação do licenciamento (CRLV) não será mais mandado por correspondência para a residência do contribuinte. Depois de 3 dias do pagamento, ele deve fazer o download do comprovante de quitação e imprimi-lo ou baixar no celular.

Para imprimir o documento, basta acessar os sites do Poupatempo, do Detran ou do Denatran e fazer a solicitação.

Motoristas flagrados dirigindo carros sem licenciamento serão multados em R$ 293,47, perderão 7 pontos da CHN (infração gravíssima) e terão seus veículos apreendidos para o pátio do Detran.

Em 2021, não houve cobrança do seguro obrigatório.

Veja o calendário de pagamento do licenciamento 2021: