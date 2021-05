A Uninove, por meio do Ambulatório Integrado de Saúde do campus Vila Maria (Rua Professora Maria José Barone Fernandes, 300), está com inscrições abertas para atendimento imediato e gratuito a crianças e adolescentes nas especialidades de pediatria e hebiatria. O atendimento é realizado por estudantes e professores do curso de Medicina.

O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, para crianças de 2 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos.

Com documento de identificação em mãos e acompanhados por familiar ou responsável, paciente e acompanhante passarão por uma triagem inicial, para a aferição de temperatura e um breve questionário sobre sinais e sintomas relacionados à covid-19.

Crianças, adolescentes e seus familiares poderão contar com o atendimento na Sala de Vacinação aberta à população de todas as faixas etárias, que segue as mesmas diretrizes da Rede Municipal de Saúde de São Paulo.

O agendamento deve ser feito pelo site da Uninove, pelos telefones 2633-9302, 2633-9301, 2633-9303 ou ainda pelo WhatsApp 9 7330-0506.