A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta segunda-feira (dia 3) o concurso 2220 da Lotofácil. Quem acertar as cinco dezenas leva para casa quantia de R$ 4 milhões.

Confira os números do sorteio:

01 – 05 – 06 – 07 – 08

09 – 10 – 12 – 13 – 16

18 – 20 – 23 – 24 – 25

Na última sexta-feira (dia 30), três felizardos acertaram a faixa principal da Lotofácil e receberam R$ 1.044.027,90 cada.

Leia também:

Número de vacinados contra a gripe está abaixo do necessário em São Paulo

Prefeitura de São Paulo oferece mais de 500 vagas de emprego

Comissão Europeia propõe reabrir fronteiras a estrangeiros vacinados

VÍDEO: vereador de Cajuru troca socos com fiscal e é preso

Outras 486 apostas ganharam R$ 1.171,38 por terem marcado 14 acertos.

Já aqueles que adivinharam 13 pontos levaram o humilde prêmio de R$ 25. Foi o caso de 17.888 apostadores.

Relembre o sorteio do último concurso aqui.

Confira a Quina

Metro

Hoje também foi noite de Quina. O concurso 5554 pode pagar R$ 10 milhões para quem acertar a sequência de cinco números.

Veja aqui o resultado:

09 – 13 – 66 – 72 – 74

Também na sexta-feira, ninguém adivinhou a totalidade das dezenas, fazendo com que o prêmio acumulasse para esta segunda-feira.

Contudo, 58 apostas chegaram bem perto do sonho se ser milionário, acertando quatro números. Cada uma delas recebeu o valor de R$ 13.093,18.

O terno (três acertos), por sua vez, pagou R$ 183,12 a 6.236 apostas.

Os números do último sorteio foram: 05 – 31 – 63 – 64 – 78.

Super Sete

Mais cedo, durante a tarde, rolou o sorteio o concurso 86 da Super Sete, a mais nova loteria da Caixa.

Confira a sequência da sorte:

1 -2 – 2- 6 – 6 – 9 – 5

Não houve ganhadores da faixa principal. Assim, o prêmio acumulou em R$ 200 mil para a próxima quarta-feira (dia 5).

Quem marcou seis pontos – 30 apostadores – recebeu R$ 1.304,60.

Já aqueles que acercaram cinco dos sete números ganharam R$ 460,44 – 85 pessoas no total.

Entenda como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.