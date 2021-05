O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi intubado após a descoberta de um sangramento no estômago na manhã desta segunda-feira (dia 3). Ele está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Sírio-Libanês.

O sangramento é causado por uma úlcera, em cima do tumor original na cárdia, a passagem do esôfago para o estômago. Um exame de endoscopia identificou o problema.

As sessões de quimioterapia e imunoterapia que o prefeito faria hoje foram suspensas. Segundo os médicos, esse tipo de sangramento não é desejável, mas faz parte de um quadro de tratamento.

Covas foi internado na tarde de ontem para cuidar de efeitos adversos do tratamento e quimioterapia e imunoterapia. Ele anunciou um pedido de afastamento do cargo por 30 dias do cargo.