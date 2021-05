O prêmio da Lotofácil desta sexta-feira saiu para três apostadores e cada um levou para casa a quantia de R$ 1.044.027,90. Eles são de Canaã dos Carajás (PA), Campos dos Goytacazes (RJ) e Palmas (TO).

Além deles, mais 486 apostadores acertaram 14 números e cada um deles ganhou R$ 1.171,38. Receberam prêmios ainda 17.888 pessoas que acertaram 13 números, com cada um levando R$ 25.

Neste sábado, em função do feriado do Dia do Trabalhador, não houve sorteio das loterias da Caixa Econômica Federal.

O próximo sorteio será na segunda-feira (3), com prêmio estimado de R$ 4 milhões.

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Sem ganhadores, prêmio chega a R$ 10 milhões

Sem acertadores, o prêmio da Quina continua subindo e promete para o sorteio desta segunda-feira pagar R$ 10 milhões para quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

No sorteio desta sexta, mais uma vez o prêmio acumulou, mas cinqüenta e oito apostadores acertaram a quadra e cada um ganhou R$ 13.093,18.

Além deles, 6.236 apostadores fizeram o terno e levaram para casa, cada um R$ 183,12.

Os números sorteados na sexta-feira foram 05, 31, 63, 64, 78.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.