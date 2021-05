Não foi no sorteio desta sexta-feira que o prêmio da Mega-Sena saiu. Mais uma vez a loteria acumula e para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (dia 4), vai pagar a quantia de R$ 38 milhões.

No sorteio desta sexta, embora ninguém tenha levado o prêmio principal, alguns apostadores foram premiados. Sessenta e três deles fizeram a quina e cada um ganhou R$ 40.222,88.

Outros 4.551 acertaram a quadra e ganharam R$ 795,44 cada.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena.

LEIA TAMBÉM:

Quer mais vagas na área de tecnologia? Temos! Confira a seleção

Super Sete finalmente tem vencedor

Finalmente um apostador levou o prêmio acumulado há semanas na Super Sete. Um apostador de Caucaia (CE) ganhou sozinho R$ 7.786.502,83.

A Super Sete pagou ainda R$ 17.166,97 para 5 apostas que acertaram seis números.

Os números sorteados foram 6 – 2 – 4 – 8 – 5 – 0 – 7

O próximo sorteio da Super Sete será na próxima segunda-feira e o prêmio estimado é de R$ 150 mil.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.