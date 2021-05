O Google passou a disponibilizar desde sexta-feira em seu mecanismo de busca uma ferramenta que permite que a população de mais de 30 cidades brasileiras, entre elas São Paulo, encontre os locais onde estão aplicando as vacinas contra covid-19.

A ferramenta é integrada ao Google Maps e traz informações como nome do local de vacinação, endereço, telefone e como chegar.

Para utilizá-la, basta escrever “vacina covid” ou “vacina covid perto de mim” no buscador.

Além dos dados de localização, o internauta tem ainda detalhes sobre grupos específicos e e necessidade de agendamento.

A ferramenta pode ser usada tanto no computador quanto no celular com sistema Android e iOS.

LEIA TAMBÉM:

Série de Karol Conká reacende polêmica sobre cancelamento; ‘força motriz do movimento é a hipocrisia’, diz especialista

Marido pega covid-19, mas mulher, não. Por que isso acontece?

Vacina em SP

De acordo com dados do Vacinômetro, do governo de São Paulo, 11.932.468 pessoas foram vacinadas em todo o estado, sendo que 7.589.234 tomaram a primeira dose e 4.343.234 a segunda.

Antes de ser vacinado, é necessário realizar o pré-cadastro no site Vacina Já. Clique aqui para se cadastrar.