Neste sábado (dia 1º) é comemorado o feriado do Dia do Trabalho. Assim, alguns serviços estaduais em São Paulo podem ter horários de funcionamento alterados.



Veja abaixo o que abre e o que fecha:

Saúde

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros como nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Apenas dois postos da Fundação Pró-Sangue estarão em funcionamento: o da Clínicas, das 8h às 17h; e o do Hospital Regional de Osasco, das 8h às 16h. Para doar, é necessário fazer o agendamento online em um dos postos. O agendamento pode ser feito pelo site ou pelo link.

As Farmácias de Medicamentos Especializados, conhecidas como “de alto custo” e as unidades da Farmácia Dose Certa estarão fechadas.

Não haverá expediente no Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte), no Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) na Zona Leste, nem nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs).

Defesa Civil

O atendimento ocorrerá por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888.

Bom Prato

Os restaurantes da rede Bom Prato abrem normalmente.

O Governo do Estado prorrogou até o dia 31 de julho a gratuidade das refeições para as pessoas em situação de rua, devidamente cadastradas pelos municípios.

Poupatempo

No Dia do Trabalhador, o atendimento no Poupatempo será exclusivamente por meio dos canais digitais – portal, aplicativo Poupatempo Digital e totens.

Sabesp

Para serviços emergenciais, a Central de Atendimento Telefônico (195 para Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina; 195 ou 0800 055 0195 para demais cidades do interior e litoral) funciona 24 horas. Na Agência Virtual e no Sabesp Fácil o atendimento também é 24 horas, todos os dias, no site, assim como no aplicativo Sabesp Mobile.

Para os serviços comerciais (0800 011 9911 para Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina e 0800 055 0195 para demais cidades do interior e litoral), não haverá expediente no feriado. O atendimento online também não funcionará no feriado.

PAT e Banco do Povo

Unidades do PAT e do Banco do Povo estarão fechadas no feriado de 1º de maio.