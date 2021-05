A partir deste sábado, o comércio, shoppings, restaurantes e salões de beleza, entre outros, já estão autorizados a funcionar em horário estendido entre 6h e 20h no estado de São Paulo.

A decisão de permitir reabertura do comércio com horário estendido foi tomada pelo governo de São Paulo na última quarta-feira, quando também foi anunciada a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo de combate à covid-19.

A decisão também vale para teatros, museus, cinemas. Parques poderão abrir entre 6h e 18h.

Celebrações em igrejas, cultos e espaços religiosos podem funcionar durante a fase de transição desde que sejam seguidos todos os procedimentos de distanciamento social e higiene.

O toque de recolher continua ativo em todo o estado, das 20h às 5h. Na Capital, o toque é reforçado pelo rodízio de veículos, cujo horário foi alterado para coincidir com a restrição do governo, mas seguindo o cronograma das placas dos carros.

O governo também insistiu para que as empresas se esforcem para manter o teletrabalho e façam escalonamento de horário de entrada e saída de funcionários para evitar aglomeração no transporte público das cidades.