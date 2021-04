O sorteio do concurso 85 da Super Sete, que deveria ser realizado às 15h nesta sexta-feira (dia 30), está atrasado há cerca de suas horas.

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio, problemas operacionais resultam na demora. Contudo, os números da sorte devem ser revelados ainda hoje.

Leia também:

Quer mais vagas na área de tecnologia? Temos! Confira a seleção

Caos na Índia pode atrasar ainda mais vacinas de covid

Quem acertar a sequência de sete números pode levar prêmio estimado no valor de R$ 7,7 milhões.

Na última quarta-feira (dia 28), ninguém adivinhou a faixa principal e, por isso, o prêmio da Super Sete acumulou para hoje.

No entanto, sete apostas fizeram 6 acertos e receberam R$ 12.589,88 cada.

Outras 174 pessoas ganharam R$ 723,55 por terem feito cinco pontos.

Os números do último sorteio da Super Sete foram: 3 – 8 – 6 – 3 – 1 – 5 – 2.

Como jogar na Super Sete

Não foi desta vez? Tente a sorte novamente. Os sorteios da Super Sete acontecem sempre às segunda, quartas e sextas-feiras, às 15h.

É simples apostas. O volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deve escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, o jogador poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados. São sorteados sete números.

É possível deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor da aposta da Super Sete é de R$ 2,50.