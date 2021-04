Quatrocentos mil. Esse é o número de vidas que foram perdidas no Brasil para a covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. 400 mil filhos, pais, mães, avôs, avós, namorados e amigos se foram sem que a família pudesse ao menos se despedir das pessoas que amavam. 400 mil sonhos, entre eles, o de apenas viver, foram interrompidos por causa de um vírus mortal.

O país atingiu essa marca ontem, apenas 36 dias depois de ter alcançado o já terrível número de 300 mil óbitos no mês passado. O pouco espaço de tempo mostra o quanto a pandemia ainda está descontrolada no Brasil. O intervalo entre 200 mil e 300 mil mortes foi de 76 dias (veja ao lado).

E em um país que o lockdown em nível nacional nem sequer foi cogitado pelo governo federal e que a única esperança de dias melhores é a vacina, o atual cenário é bem preocupante.

Um dos motivos é a escassez de imunizantes, que já é uma realidade no Brasil desde que a campanha de vacinação contra a covid-19 começou, no dia 17 de janeiro. De lá para cá, a aplicação da vacina foi paralisada por diversas vezes, incluindo capitais espalhadas pelo país.

Até quarta-feira, cidades de ao menos 18 estados haviam suspendido a segunda dose da CoronaVac porque os estoques tinham chegado ao fim. O Ministério da Saúde distribuiu 100 mil doses da vacina aos estados ontem. E dos 100 milhões de unidades do imunizante da Pfizer contratadas pela pasta, o primeiro lote, com apenas 1 milhão de doses, desembarcou no Brasil na noite ontem. O restante chegará de forma fracionada até o fim do ano.

Somente 7% da população brasileira recebeu duas doses da vacina contra a covid-19 até o momento. Em números absolutos, são apenas 15 milhões imunizados. De acordo com o Ministério da Saúde, 31,1 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 14,7% dos brasileiros.

‘Reabertura precisa ser mais lenta e planejada’

Além da escassez de vacinas e da campanha de imunização em ritmo lento, outro ponto preocupa os especialistas da área da saúde: a flexibilização precipitada das medidas de restrição para conter o avanço do novo coronavírus antes de uma queda sustentada no número de casos, internações e mortes por covid-19.

Os dados dos últimos dias indicam que a queda das internações e mortes iniciada há três semanas já estagnou. O mais provável agora é que os índices se estabilizem em níveis elevados, com 2 mil a 3 mil mortes diárias, ou voltem a crescer, projeta o estatístico e pesquisador em saúde pública da Fiocruz Leonardo Bastos.

“Agora era a hora de segurar mais, fazer uma reabertura mais lenta e planejada. Esse aumento de mobilidade e contato entre as pessoas pode levar a uma manutenção do número de hospitalizações em um patamar super alto, o que é péssimo, porque sobrecarrega o sistema de saúde. Do jeito que está, a questão não é se vai acontecer uma nova onda, mas quando”, explicou o especialista.

O epidemiologista Paulo Lotufo, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, também destaca que, mesmo com a queda de casos e mortes nas últimas três semanas, o Brasil está longe de vislumbrar um controle da pandemia.

“Houve arrefecimento do número de casos e mortes pelas medidas de distanciamento social realizadas às duras custas. No momento, o retorno às outras fases de distanciamento é preocupante, principalmente na próxima semana, com aumento da procura de lojas pelo Dia das Mães e, também, pela frequência maior de encontros sem a proteção necessária, como já aconteceu no Natal”, alertou.

METRO com estadão conteúdo