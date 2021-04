Novamente acumulado, o sorteio da Lotofácil desta sexta-eira deve pagar um prêmio de R$ 3,5 milhões para quem acertar os 15 números sorteados pela Caixa Econômica Federal.

O sorteio será realizado a partir das 20h, em São Paulo, no Espaço Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 2,50.

No sorteio de ontem, nenhum apostador acertou a série completa de números da Lotofácil. Mas 153 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 1.687,73.

A Lotofácil pagou prêmios também para 7.022 apostas que acertaram somente 13 números e cada um ganhou R$ 25.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Quina está com prêmio acumulado de R$ 8,2 milhões

Prêmio da Quina também está acumulado e vai pagar no sorteio desta sexta-feira R$ 8,2 milhões para quem acertar as 5 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

A Quina também tem sorteio a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O volante simples, com 5 números, custa R$ 2.

A loteria vem de uma série de sorteios acumulados e não foi diferente nesta quinta-feira, quando ninguém levou o prêmio principal.

Entretanto, sessenta e nove apostadores acertaram a quadra e cada um ganhou R$ 9.477,28.

Outros 5.770 apostadores acertaram três números e foram premiados com R$ 170,42.

Os números sorteados nesta quinta-feira foram: 1 – 15 – 33 – 53 – 70

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Como funcionam os sorteios da Caixa?

Os sorteios acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições em decorrência à covid-19.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, exceto em feriados.

Amanhã, terça-feira (dia 27), é dia de Lotofácil, Quina, Lotomania e Dupla Sena. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. O procedimento vale para todas as loterias da Caixa Econômica Federal.