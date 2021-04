Em virtude do feriado de 1º de maio, dia do Trabalhador, a Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta sexta-feira (dia 30) o concurso 2367 da Mega-Sena. Quem acertar os seis números pode levar para casa R$ 34 milhões.

Confira a sequência da sorte:

05 – 23 – 29 – 34 – 53 – 60

No sorteio da última quarta-feira (dia 28), não houve acertadores e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Outras 76 apostas, contudo, quase fizeram novos milionários. Elas acertaram cinco pontos e ganharam R$ 37.685,71 cada.

Além delas, 4.869 pessoas acertaram somente a quadra (quatro pontos) e cada uma delas ganhou R$ 840,33.

Lotofácil

O concurso 2189 da Lotofácil pode pagar R$ 3,5 milhões ao felizardo que adivinhar as 15 dezenas da noite.

Confira aqui:

02 – 05 – 06 – 07 – 08

10 – 13 – 15 – 16 – 17

19 – 20 – 22 – 24 – 25

Ontem, a Lotfácil pagou R$ 1.687,73 a 153 pessoas que marcaram 14 pontos.

Quem fez 13 acertos também levou prêmios. Ao todo foram 7.022 apostas que receberam R$ 25.

Quina

Metro

A Quina, por sua vez, pode pagar R$ 8,2 milhões para quem adivinhar as cinco dezenas do concurso 5553.

Veja o resultado aqui:

05 – 31 – 63 – 64 – 78

Na última quinta-feira (dia 29), ninguém levou o prêmio principal da Quina.

Sessenta e nove pessoas ganharam R$ 9.477,28 por terem adivinhado quatro pontos.

Já aqueles que acertam três números receberam R$ 170,42.

Lotomania

A Lotomania, concurso 2174, pode pagar R$ 6,5 milhões ao apostador que acertar as 20 dezenas de hoje.

Veja aqui:

10 – 28 – 32 – 36 – 43

44 – 45 – 46 – 54 – 59

64 – 66 – 71 – 73 – 74

80 – 82 – 86 – 94 – 95

Na última terça-feira (dia 27), a Lotomania acumulou, pois ninguém acertou a faixa principal.

Aqueles que acertaram 19 pontos receberam R$ 33.994,45. Foi o caso de 10 pessoas.

Quem fez 18 acertos – 98 ganhadores – levou R$ 2.168,02.

Super Sete

Mais cedo, a Super Sete sorteou o concurso 85. Houve atraso que, segundo a Caixa, ocorreu por conta de problemas operacionais.

Segue a sequência:

6 – 2 – 4 – 8 – 5 – 0 – 7

Um felizardo levou, sozinho, o prêmio de R$ 7.786.502,83 por ter acertado os sete números.

Cinco apostadores marcaram seis pontos e receberam R$ 17.166,97 cada.

Por fim, 134 apostas ganharam R$ 915,08, já que acertaram cinco números.

O próximo sorteio, na segunda-feira (dia 3), pode pagar prêmio estiamado no valor de R$ 150 mil.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã não haverá sorteios, por conta do feriado. Mas as loterias voltam na segunda-feira (dia 3), com a Super Sete, Lotofácil e Quina.

Quer tentar a sorte? As apostas podem ser feitas até as 19h do dia dos sorteios, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. É preciso ter mais de 18 anos.