Um vídeo postado no Facebook por um morador de Extrema, cidade de Minas Gerais que faz divida com o Estado de São Paulo, mostra um policial dando socos em uma mulher grávida durante uma ocorrência, nesta segunda-feira.

De acordo com a polícia, os agentes foram ao local para prender um rapaz que teria ameaçado o pai de morte e furado os quatro pneus do carro dele, mas durante a prisão os moradores locais tentaram impedir que a polícia levasse o jovem.

LEIA TAMBÉM:

Veja o prêmio da Lotofácil e da Quina para o sorteio desta quinta-feira

Prazo para donos de carro placa final 1 quitarem licenciamento acaba amanhã

Um dos policiais foi agredido, de acordo com a corporação, e precisou de atendimento médico.

Todas as pessoas envolvidas no caso foram presas em liberadas em seguida. O filho vai responder por crime de danos e ameaça de morte e as mulheres, por desacato e resistência.

Veja o vídeo: