O primeiro lote da vacina da Pfizer/BioNTech, com 1 milhão de unidades, está previsto para desembarcar no Brasil hoje. No total, o governo federal comprou 100 milhões de doses do imunizante, que devem chegar ao país de forma fracionada até o fim do ano.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina será distribuída proporcionalmente entre os estados e o Distrito Federal. A orientação da pasta é que sejam priorizadas as capitais devido às condições de armazenamento das doses, que demanda temperaturas muito baixas. Os frascos serão entregues em temperaturas entre -25ºC e -15ºC. Nesta condição, a conservação pode ser feita por até 14 dias. Após entrar na rede de frio, com temperaturas de armazenamento entre 2ºC e 8ºC, o prazo para aplicação é de apenas cinco dias.

A vacina da Pfizer já tem registro definitivo na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ser aplicada no Brasil. De acordo com estudos da fase três de testes, o imunizante tem 95% de eficácia contra o novo coronavírus.