Encerra nesta sexta-feira o prazo para os proprietários de carro de São Paulo com placa final 1 pagarem o licenciamento anual obrigatório.

A partir de segunda-feira, começa o prazo para os carros com placa final 2.

O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária apenas com o número do RENAVAM. Nestes tempos de pandemia, pode-se pagar pelo terminal de autoatendimento ou também pelo Internet Banking.

O valor do licenciamento neste ano é de R$ 98,91 para carros usados e R$ 131,80 para carros zero km.

O banco só aceitará o pagamento se o automóvel estiver com o IPVA quitado e não possuir nenhuma multa pendente.

Após 3 dias do pagamento, o proprietário pode fazer o download do CRLV-e e imprimi-lo. O documento servirá como comprovação de quitação do imposto. O condutor pode ainda baixar em seu próprio celular.

Quem quiser imprimir deve acessar os sites do Poupatempo, Detran e Denatran.

A multa para quem for pego transitando com carro não licenciado é de R$ 293,47 (infração gravíssima), perda de 7 pontos da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e apreensão do veículo.

Veja o calendário de pagamento do licenciamento 2021: