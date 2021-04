A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (dia 29) o concurso 2218 da Lotofácil, cujo prêmio está avaliado em R$ 1,5 milhão.

Veja as 15 dezenas sorteadas:

03 – 04 – 05 – 06 – 11

12 – 13 – 15 – 16 – 17

18 – 20 – 21 – 23 – 24

Ontem a Lotofácil saiu para um feliz apostador que fez sua aposta pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal. Ele ganhou R$ 1.580.367,35.

Cento e oitenta e oito apostadores fizeram 14 pontos e receberam prêmios individuais de R$ 1.762,59.

Já 7.310 acertaram 13 números e levaram para casa humilde quantia de R$ 25.

Veja os números sorteados nesta quarta-feira.

Quina

Hoje também teve o concurso 5552 da Quina. Pode levar R$ 7 milhões o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas.

Veja aqui a sequência da sorte:

01 – 15 – 33 – 53 – 70

No sorteio desta quarta-feira,91 apostadores acertaram a quadra (quatro pontos) e ganharam R$ 6.839,33 cada um.

O terno (três pontos) saiu para 7.162 pessoas de todo Brasil. Eles ganharam R$ 130,67 cada.

Perdeu o sorteio de ontem? Veja aqui.

Dupla Sena

Reprodução

Para encerrar a quinta-feira, a Caixa Econômica Federal sorteio o concurso 2217 da Dupla Sena, que pode pagar R$ 700 mil.

Veja os resultado da noite:

1º sorteio: 13 – 24 – 26 – 36 – 39 – 44

2º sorteio: 03 – 24 – 25 – 32 – 34 – 40

Na terça-feira, não houve ganhadores das faixas principais

No entanto, o primeiro sorteio pagou R$ 36.613,67 a uma pessoa que marcou cinco acertos e R$ 139,94 para 299 apostas que acertaram quatro dezenas.

Já no segundo sorteio, nove apostadores fizeram a quina e ganharam R$ 3.661,37 cada enquanto 341 marcaram a quadra e levaram R$ 122,71.

Relembre o sorteio anterior.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã correm os sorteios da Lotofácil, Quina, Super Sete e Lotomania. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Boa sorte!