A ONG Human Rights Watch divulgou na terça-feira (27) um relatório em que acusa o governo de Israel de cometer “apartheid” contra a população palestina. Segundo a HRW, os representantes do país adotam a política de “manter a dominação sobre os palestinos” por meio de “graves abusos contra aqueles que vivem nos territórios ocupados, incluindo Jerusalém Oriental”.

O termo remete ao regime de segregação racial contra negros que vigorou na África do Sul até o início da década de 1990. O relatório tem 213 páginas, com o título “Um limite ultrapassado: as autoridades israelenses e os crimes de apartheid e perseguição”.

De acordo com o relatório, Israel tem “controle primário sobre uma área que vai do rio Jordão ao mar Mediterrâneo, povoada por dois grupos de dimensões mais ou menos iguais, privilegiando metodologicamente os judeus israelenses enquanto oprime os palestinos”.

Em defesa, o Ministério das Relações Exteriores de Israel chamou o relatório de “panfleto de propaganda” e acusou a HRW de promover há anos uma “agenda anti-israelense”. “O relatório faz parte da constante campanha da organização e não tem relação com fatos ou com a realidade”, disse a pasta.