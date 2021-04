A Lotofácil desta terça-feira saiu para dois apostadores, um de São Paulo e para uma aposta feita pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal.

Cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 630.105,53.

Muitas apostas também acertaram 14 números, foram 238 ao todo e cada uma delas ganhou R$ 1.586,06.

Apostadores que acertaram apenas 13 pontos também foram premiados pela Lotofácil. Foram 8.612 e cada um deles ganhou R$ 25.

Clique e veja os números sorteados para a Lotofácil nesta terça-feira.

Para o sorteio desta quarta, o prêmio volta a ser estimado em R$ 1,5 milhão (o prêmio real só é divulgado após encerrarem as apostas) para quem acertar as 15 dezenas mágicas do sorteio.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. O volante simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Prêmio da Quina chega a R$ 5,7 milhões

Ainda acumulado, o prêmio da Quina para quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira será de R$ 5,7 milhões.

Nesta terça, mais uma vez, ninguém levou o dinheiro do prêmio principal, mas 66 apostas acertaram a quadra e ganharam prêmios individuais de R$ 8.557,85.

Os acertadores do terno também receberam prêmios, de R$ 137,99 cada um.

Os números sorteados para a Quina nesta terça-feira foram 23, 24, 26, 31 e 44.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.