A rede de chocolates Cacau Show abriu mais de 100 vagas de emprego. As oportunidades são para atuar nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os salários chegam a R$ 6.500,00.

Confira às oportunidades disponíveis:

Gerente Comercial;

Supervisor de Produção da Indústria Alimentícia;

Operador de Loja;

Analista de Qualidade Júnior;

Gerente de Loja;

Assistente de Administração de Vendas;

Almoxarife Júnior;

Líder de Atendimento;

Desenvolvedor Full Stack;

Assistente de Administração de Empresas;

Gerente de Mega Store;

Analista de Controle de Qualidade Júnior;

Mecânico de Utilidades Júnior;

Supervisor de Venda Direta;

Segundo a Cacau Show, seu processo de seleção prioriza a diversidade e igualdade, por isso, os funcionários são contratados independentemente de gênero, raça, idade, origem ou orientação sexual.

As vagas são para os candidatos que tenham nível médio e superior completo. Cada cargo, porém, conta com requisitos específicos.

Confira as exigências gerais das vagas:

Ensino médio completo;

Ensino superior completo nos cursos de: Administração de empresas, Engenharia de alimentos, Gestão de qualidade, Produção Industrial;

Conhecimento nos temas de: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word;

Habilitação para dirigir (Categoria B);

Veículo próprio;

Disponibilidade para cumprir escala dos shoppings.

Entre os benefícios estão assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, estacionamento, participação nos lucros e refeição no local.

As inscrições devem feitas no site de emprego Infojobs, onde você encontra mais informações sobre cada uma das posições oferecidas.

Um bom currículo para abrir portas

O segredo para ser chamado para uma entrevista de emprego está na elaboração de um bom currículo. Listamos abaixo os itens indispensáveis para compor um documento atrativo de acordo com a experiência de profissionais de RH (Recursos Humanos). Siga os passos e boa sorte!

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.