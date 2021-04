Americanos totalmente vacinados contra a covid-19 não precisam mais usar máscaras quando estiverem ao ar livre caminhando, correndo ou pedalando sozinhos ou em pequenos grupos de pessoas. O relaxamento de restrições contra o coronavírus foi anunciado ontem pelo CDC (Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos) à medida em que a vacinação contra a doença avança no país.

Ontem, a cidade de Nova York reportou que mais de 6 milhões de habitantes, cerca de 52% da sua população, já recebeu ao menos uma dose do imunizante contra a covid-19. Destes, 2,3 milhões já estão totalmente vacinados. Em São Paulo, por exemplo, cerca de 25% da população já recebeu alguma dose e menos de 2 milhões estão totalmente vacinados.

De acordo com a diretora da agência de saúde do país, Rochelle Walensky, a imunização completa só ocorre 14 dias após a primeira dose da vacina da Johnson & Johson e depois da segunda dose dos imunizantes da Pfizer e da Moderna – as três são utilizadas no país.

O presidente dos EUA, Joe Biden, comemorou a nova resolução e disse que nunca foi tão benéfico se vacinar. “O resultado final é claro: se você for vacinado, poderá fazer mais coisas, com mais segurança, tanto ao ar livre quanto dentro de casa”, disse. “Então, para aqueles que ainda não foram vacinados – especialmente se você for mais jovem, ou pensando que não precisa dela – este é outro grande motivo para ir se vacinar”, incentivou o líder americano.

Especialistas dos EUA ouvidos pelo jornal americano The New York Times contam que estavam preocupados com as novas diretrizes.

“Não é como se você pudesse ir até alguém em público e dizer: ‘Você não está usando máscara, você está vacinado?”, questionou Monica Gandhi, especialista em doenças infecciosas da Universidade da Califórnia, em São Francisco. “Aqueles que não foram vacinados irão imediatamente tirar a máscara ao ar livre porque ninguém pode verificar.”

Mas, ainda de acordo com Ghandi, provavelmente não há problema, já que o risco de transmissão em ambientes externos é baixo, na ausência de contato próximo ou prolongado com alguém.

Estudantes brasileiros

Além do afrouxamento de regras para o uso de máscara no país, o CDC também anunciou que estudantes acadêmicos brasileiros, iranianos, chineses, sul-africanos e britânicos poderão solicitar entrada no país, apesar das restrições impostas em virtude da covid-19. O novo regulamento também volta a autorizar a entrada de jornalistas dos mesmos países.