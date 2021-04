Um vídeo postado nas redes sociais mostra o momento em que o segurança Jonas de Andrade Carvalho Filho, de 34 anos, é atingido na cabeça em uma luta clandestina de boxe realizada na Academia Fundo de Quintal, na zona Norte de Teresina, no último sábado.

O oponente de Jonas é um rapaz que foi identificado como Jônatas.

Após ser golpeado algumas vezes na cabeça e ter inclusive ido à lona, o vídeo mostra quando ele é retirado do tatame com ajuda de algumas pessoas.

LEIA TAMBÉM:

Mulher é atacada a golpe de marreta dentro do metrô de São Paulo

Vídeo mostra momento em que gigantesca tempestade de areia engole cidade na China

Vídeo flagra ataque brutal a imigrante em transporte público

Ele foi levado ao Hospital Buenos Aires, em Teresina, mas morreu na madrugada de domingo. De acordo com o laudo médico, Jonas sofreu uma lesão no crânio durante a luta.

TERESINA, PIAUI

Um evento de boxe em Teresina, realizado na noite de sábado, terminou em morte. O lutador "Guerreiro da Luz", Jonas de Andrade Carvalho, morreu após passar mal durante uma das lutas da competição chamada "Desafio Combate – o Retorno pic.twitter.com/mKIAmHGgUn — DJ MARCÃO CAUSADOR. (@DCausador) April 25, 2021

De acordo com o dono da academia, que nega que a luta fosse clandestina, Jonas pagou R$ 1 mil para que seu oponente lutasse contra ele.

No entanto, em função da pandemia, todos os eventos esportivos, em locais abertos ou fechados, estavam proibidos por decreto do governador do Piauí, Wellington Dias.