O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), recebeu alta do hospital Sírio-Libanês, na Capital, nesta terça-feira (dia 27). Ele estava internado para tratar novos focos de câncer e drenar o acúmulo de líquidos no pulmão.

Segundo o boletim médico, Covas “foi submetido a drenagem pleural e seu quadro evoluiu com sucesso, com redução do líquido e melhora clínica”. A equipe diz ainda que ele “está apto a manter suas atividades pessoais e profissionais, porém sem participar de agendas públicas por enquanto”.

Covas foi internado na última quinta-feira (dia 15) para a realização de exames que identificaram focos de tumor nos ossos e fígado.

Ele apresentou uma piora no quadro de saúde e foi diagnosticado com líquido no abdômen e no pulmão, mais especificamente nas pleuras.

Bruno Covas terá de retornar ao hospital a cada 15 dias para continuar as sessões de quimioterapia e imunoterapia.