A startup Unico, de soluções digitais, está com 200 vagas de emprego abertas em São Paulo e em Londrina, no Paraná.

Confira as vagas em São Paulo:

Analista de Gestão

Analista de Suporte à Aplicação (.Net)

Assistente de Operações (Análise Bio)

Data Analyst

DevOps/SRE Engineer

DevSecOps

Fraud Prevention Team Leader

Frontend Developer

Hunter Account Executive (B2B)

Mobile Developer (Flutter)

Product Designer

Product Manager

Project Manager

Quality Assurance Analyst

Sales Enablement Analyst

Sales Operations Analyst

Senior Account Executive (B2B)

Senior Back End Developer – (Go/Golang)

Senior Product Manager

Agora veja as vagas em Londrina:

Assistente de Operações (Análise Bio)

Back End Developer (.NET/ASP.NET)

Machine Learning Developer

Operations Team Leader

Quality Assurance Analyst

Senior Backend Developer

Senior Mobile Developer

Senior Product Manager

Para se candidatar é necessário acessar o portal de Carreiras da Unico. Os requisitos para cada posição, assim como remunerações e benefícios adicionais podem ser conferidos no mesmo site.

Durante a pandemia, a equipe da Unico está trabalhando em modelo home office. Novos colaboradores também deverão atuar remotamente.

Vale ressaltar que a startup conta com o programa Vidaunico, um plano de desenvolvimento profissional que possibilita a melhora da remuneração dos profissionais.

Somente no ano passado, a Unico contratou 220 novos talentos.

Mais vagas, agora no setor de auto peças

Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas

A Unifort, distribuidora de auto peças, está com duas oportunidades para a função de Assistente de Expedição, também em São Paulo

Entre os benefícios da vaga estão vale transporte, vale alimentação, seguro de vida. programa de treinamentos, desconto em produtos, assistência médica e odontológica, além de cesta básica e cesta de Natal.

Para concorrer às vagas, a empresa pede que os candidatos possuam fluência no português e experiência com expedição de mercadorias. É desejável também conhecimentos nos sistemas WMS e SAP.

Os contratados terão as seguintes atribuições: separar as mercadorias, conferir o volume dos produtos, encaminhar as mercadorias ao motorista, realizar o contato com outras transportadoras, identificar as mercadorias, entre outras tarefas relacionadas ao dia a dia da área.

Se interessou? Acesse agora mesmo a página do processo seletivo e encaminhe seu currículo.

Saiba como montar um bom currículo

Para chamar a atenção dos recrutadores é preciso investir em um bom currículo. Seguem abaixo algumas de como dispor as informações mais importantes no documento a fim de aumentar as chances de garantir uma entrevista.

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc).

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.