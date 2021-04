Termina na sexta-feira (30) o prazo para os donos de carros com placa de São Paulo final 1 quitarem o licenciamento anual obrigatório.

O calendário do imposto começa em abril, com carros placa final 1 e segue até dezembro, para veículos com placa final 0.

A taxa cobrada é diferente para carros usados e novos. No primeiro caso é de R$ 98,91; no segundo, R$ 131,80.

O pagamento do licenciamento é bastante simples e pode ser feito por qualquer pessoa nos bancos conveniados apenas com a apresentação do número do RENAVAM. O proprietário do veículo pode escolher entre pagar nos caixas de autoatendimento ou pelo internet banking.

Para pagar o licenciamento, o carro não pode ter multas pendentes ou estar com IPVA atrasado.

Depois de quitado, o proprietário deve esperar 3 dias e fazer o download do CRLV-e para comprovar o pagamento, ou salvá-lo no celular. Quem quiser imprimir deve acessar os sites do Poupatempo, Detran e Denatran.

Veja calendário de licenciamento 2021:

Excepcionalmente neste ano não houve a cobrança do DPVAT, pode determinação do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).