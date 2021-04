Uma nova frente fria avança sobre a região sudeste do país nesta semana, trazendo mais chuva e derrubando a temperatura.

Nesta segunda-feira, o sol aparece ao longo do dia na Grande São Paulo, intercalado com períodos nublados, mas de tarde chove em diversas cidades da região.

A temperatura máxima prevista para esta segunda-feira é de 25ºC e a mínima, de 16ºC.

A partir desta terça-feira, as temperaturas voltam a cair mais, com a influência dos ventos frios que vem do mar, e até sexta-feira e mínima deve chegar a 13ºC.