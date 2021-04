A Polícia Militar Ambiental resgatou 12 animais silvestres que eram mantidos em cativeiro, sem autorização do órgão ambiental competente, na última sexta-feira (dia 23). O flagrante ocorreu na cidade de Bauru, no interior do Estado.



Equipe do policiamento ambiental da cidade, policiais da área e agentes do Centro de Zoonoses foram até uma chácara e encontram diversos animais em situação de total abandono, acondicionados em gaiolas velhas e recintos insalubres, com água suja e alimentação inadequada.

Na ação, foram resgatados do cativeiro cinco espécies de maritacas e uma de papagaio-verdadeiro, bem como cinco jabutis. Uma arara-canindé, que consta na lista de espécies ameaçadas de extinção, também foi salva.

Todos os animais foram encaminhados para o Zoológico de Bauru para receber os cuidados necessários.

Contra o proprietário da chácara foram registrados dois Autos de Infração Ambiental. As multas contra o homem somaram R$ 46,5 mil.