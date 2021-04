Ninguém ganhou o prêmio da Mega-Sena deste sábado. Mais uma vez a loteria acumulou o prêmio principal, que agora vai pagar R$ 28 milhões no sorteio da próxima quarta-feira.

Clique aqui e veja os números sorteados neste sábado.

Apesar de ninguém ter acertado os seis números, o sorteio deste sábado foi bastante disputado e quarenta apostas quase abocanharam a bolada da Mega. Elas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 60.015,09 cada uma.

Quem acertou apenas quatro dezenas também foi premiado. Foram 2.940 apostas que ganharam valores individuais de R$ 1.166,47.

O sorteio da próxima quarta-feira será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer agência lotérica do país. O volante com 6 números custa R$ 4,50.