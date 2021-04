A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura de São Paulo, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, está oferecendo 800 vagas para cursos de qualificação profissional em diversas áreas. As inscrições vão até 28 de abril (quarta-feira) e devem ser feitas pelo site.

As atividades pedagógicas serão desenvolvidas pelas equipes técnicas do Centro Paula Souza e do Senac nas áreas administrativas, tecnologia, entre outras.

Entre os 12 cursos destacam-se atividades com demanda no mercado como marketing digital em redes sociais, desenvolvimento de websites, auxiliar de logística, porteiro e controlador de acesso. Os cursos têm em média 20 dias de duração, são totalmente on-line e com aulas ao vivo.

As aulas on-line e ao vivo têm previsão de início para o dia 12 de maio. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.

Uma bolsa auxílio no valor de R$ 210 será paga durante o período de formação. Para isso, é preciso que candidato tenha mais de 16 anos, esteja desempregado, não esteja recebendo benefícios como seguro-desemprego ou previdenciário, seja alfabetizado, esteja formalmente matriculado nos cursos do Via Rápida, entre outras exigências.

A bolsa auxílio será paga após 10 dias de aula, por meio de voucher que poderá ser sacado na rede bancária do Banco do Brasil ou 24 horas, desde que o aluno cumpra todos os requisitos da turma em que está matriculado, incluindo a contagem de faltas. Ao finalizar o curso, o aluno contará com certificado.