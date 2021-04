A partir desta segunda-feira (dia 26), a Vagas.com, empresa de recrutamento e seleção, promove o evento online e gratuito “Carreira Delas”, que tem como objetivo impulsionar a inserção das mulheres no mercado de trabalho.

As palestras acontecem sempre das 19h às 20h45 e seguem até sexta-feira (dia 30). Os participantes poderão interagir com os palestrantes a partir do chat do evento para tirar dúvidas e receber dicas.

Entre os temas da programação constam Tendências do Mercado de Trabalho, com Raquel Tetti; Organização Financeira para Mulheres (empregadas ou em busca de emprego, com Evelin Bonfim; SoftSkills, com Bia Bonfim e Saúde Mental, com Pamela Rafaela.

Os interessados podem realizar suas inscrições por meio do link.

Para quem não conseguir assistir ou quiser rever as palestras, todo o conteúdo ficará disponível no canal do Youtube da VAGAS.com.

Segue abaixo programação completa:

26 de abril – Tendências do mercado de trabalho: como potencializar suas oportunidades

Especialista: Raquel Tetti, profissional de RH e orientadora de carreira. Ajuda pessoas e organizações a atingirem resultados estratégicos.

27 de abril – Soft Skills: o que são e como desenvolver

Especialista: Alice Salvo, jornalista, consultora e profissional com expertise em empreendedorismo e habilidades comportamentais.

28 de abril – Organização financeira para mulheres (empregadas ou em busca de emprego)

Especialista: Evelin Bonfim, jornalista, coaching e pós-graduada em análise econômica.

29 de abril- Se destaque nos processos seletivos: se aproxime do sonhado SIM

Especialista: Bia Diniz é consultora de carreira e está à frente da Cruzando História, ONG que acolhe e desenvolve pessoas para o mercado de trabalho

30 de abril – Atenção à saúde mental das mulheres no contexto de trabalho e carreira

Especialista: Pamela Rafaela é psicóloga e consultora na área de Recursos Humanos.

Todos os dias – Orientações de carreira para as participantes que tiverem suas dúvidas selecionadas

Especialista: Caroline Pereira é consultora de carreira e orientadora profissional. É certificada em Facilitação de Líderes.